Компания «КиберПлат» запустила сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (B2C-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, говорится в релизе компании.

«Компании и организации, используя сервис B2C-переводов, могут реализовывать зарплатные проекты и программы бонусных вознаграждений, переводить денежные средства по желанию сотрудников на счета в любых банках, подключенных к СБП. Юридические лица с помощью целевых переводов физическим лицам могут перечислять доходы от инвестиционных операций, выплачивать страховые премии, лотерейные выигрыши и денежные призы, а также осуществлять другие выплаты», — отмечается в сообщении.

Обязательным условием осуществления B2C-переводов через СБП является наличие данного функционала у банка — получателя денежных средств. Расчеты в Системе быстрых платежей происходят в режиме реального времени.