Центробанк проанализировал опыт других стран в вопросе публикации траектории ключевой ставки, но, скорее всего, выберет собственный вариант, сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Мы изучили очень большой спектр примеров других центральных банков, и, наверное, в конечном счете у нас будет какой-то свой вариант, который, безусловно, опирается на уже сформировавшиеся стандарты, которые используются и другими центральными банками. Но мы все-таки об этом думаем, возможно, несколько иначе, чем какой-то конкретный центральный банк», — отметил он.

Заботкин также не стал давать дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября: ЦБ будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете.

«На текущий момент материалы к совету директоров находятся в процессе разработки. Наверное, об этом говорить преждевременно», — сказал зампред ЦБ.

По мнению Заботкина, курс рубля находится в тех же диапазонах, в которых он находился в предыдущие шесть месяцев: сейчас он ближе к верхней границе этого диапазона, нежели к нижней.

«Безусловно, это повлияет на краткосрочный прогноз инфляции в какой-то степени, но опять же в совокупности с другими факторами. Надо понимать, что степень переноса обменного курса в динамику цен зависит от уровня спроса, который в экономике формируется в данный конкретный момент времени. На этот спрос, на поведение потребителей будет влиять то, что будет происходить в части развития эпидемиологической ситуации, поэтому на текущий момент это такая весьма многофакторная модель, которую мы еще раз детально оценим, представим на рассмотрение совета директоров. Исходя из этого, совет директоров будет принимать решение. Но на следующий год мы по-прежнему исходим из того, что дезинфляционные факторы превалируют», — заключил он.