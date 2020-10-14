Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2020 году ожидает падения добычи нефти в России на 1 млн баррелей в сутки, в США — на 0,7 млн баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии — на 0,6 млн баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе организации.

В IV квартале, по прогнозам МЭА, добыча в США в квартальном выражении упадет на 160 тыс. баррелей в сутки, а Россия и Саудовская Аравия нарастят добычу совокупно на 300 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, нефтедобыча в России в 2020 году составит 10,56 млн баррелей в сутки, а в 2021-м — 10,78 млн баррелей в сутки, полагает агентство.