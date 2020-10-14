Спрос на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа программы может быть выше на 30—40% по сравнению с предыдущим этапом, сообщила на онлайн-конференции ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сейчас глубина бронирований по России в основном не превышает 10—14 дней из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, также идут бронирования на новогодние праздники, отметила эксперт. Туроператоры ожидают, что после 15 октября, когда стартует второй этап продажи туров с кешбэком, спрос на отдых в России активизируется.

«Это сложно сейчас прогнозировать. Если бы у нас была стабильная ситуация с коронавирусом и не было бы риска закрытия каких-то регионов, я бы сказала, что по сравнению с первой акцией спрос был бы выше на 30—40%, это очень осторожный прогноз. Оптимистичный прогноз — на 50—60% выше», — сказала Ломидзе.

Туризм в 2020—2021 годах получит более 70 млрд рублей господдержки Часть средств уже была заложена в бюджете, часть будет выделена дополнительно, часть высвободилась в результате перераспределения, следует из текста общенационального плана восстановления экономики России.

Давать точные прогнозы сейчас сложно, скорее всего, динамика спроса будет волнообразной, считает глава АТОР. «Я думаю, что это будет такая волнообразная история, которая будет напрямую зависеть от распространения коронавируса и от информационного поля», — пояснила она.

В целом возврат части средств за туры оказался «беспрецедентно эффективной» мерой по стимулированию спроса на внутренний туризм, отметила Ломидзе.