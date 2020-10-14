Отсутствие мер по смягчению перехода малого бизнеса с единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения может привести к социальному взрыву. Об этом предупредил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Всероссийской конференции «Малый и средний ретейл России в условиях борьбы с пандемией. Итоги, выводы и законодательные инициативы».

По его словам, «многие предприниматели очнутся только после того, как в январе придет первая платежка по налогу». «Мы направили в правительство свои предложения по смягчению перехода. Что-то нужно делать, иначе мы получим очень тяжелый январь. Я буквально вчера вернулся из очередной поездки в регион. Предприниматели подсчитывают, что должны будут платить в три-четыре раза больше, и говорят, что их бизнес не выживет. А когда люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания, а все, конец, ситуация начинает развиваться намного более энергично и остро», — заявил Титов.

«То, что правительство сегодня жестко настроено на отмену ЕНВД, конечно, имеет под собой логическое обоснование. Действительно, ЕНВД не самый лучший налог, по нему очень небольшие сборы, его надо отменять. Но не сейчас. Сейчас это очень серьезный вызов для всего малого бизнеса России, в первую очередь для ретейла», — пояснил бизнес-омбудсмен.