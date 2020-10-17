Компания «МТС» запустила в Москве и Московской области конвергентный тариф для облачного гейминга. Он включает в себя подписку на игровой облачный сервис GFN.RU и популярные фиксированные и мобильные услуги связи, говорится в релизе оператора.

«Новый тариф «Весь МТС Игровой» состоит из премиум-подписки на игровой облачный сервис GFN.RU, домашнего Интернета со скоростью подключения до 200 Мбит/с, 15 ГБ мобильного Интернета, 500 минут для звонков на все сети домашнего региона, 100 СМС и подписки на 138 ТВ-каналов в онлайн-кинотеатре МТС ТВ», — сказано в сообщении.

Подключиться или перейти на тариф «Весь МТС Игровой» можно по 31 декабря 2020 года при наличии технической возможности подключения услуг фиксированной связи по технологии GPON.

