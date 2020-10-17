ПСБ обновил условия дебетовой карты «Твой кешбэк», увеличив число бонусных опций для клиентов, говорится в релизе финучреждения.



Держатели карты могут выбрать на свое усмотрение, за что им получать доход. На выбор предлагается одна из трех бонусных опций:

1,5% кешбэка за все покупки;

4% годовых на остаток по карте;

до 5% кешбэка в трех любимых категориях покупок + 1% кешбэка за прочие покупки.

Банк также расширил список категорий повышенного кешбэка 5%, включив в него категории «Общественный городской и пригородный транспорт», «Ж/д билеты», «Платные дороги». Наряду с этим среди повышенных категорий кешбэка сохраняются и категории «Супермаркеты», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки», «Одежда и обувь», «Такси, каршеринг» и прочие. Всего 20 категорий, из которых клиент может выбрать три для начисления максимального кешбэка.

Регулярный доход за счет кешбэка и начисления процентов на остаток средств на карте составляет до 36 тыс. рублей за год. Менять бонусные опции, а также категории повышенного кешбэка клиент может ежемесячно.