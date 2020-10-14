Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в январе — сентябре упала на 41,5% в годовом выражении — до 11,265 млрд долларов, говорится в отчетности банка.

При этом разводненная прибыль на акцию составила 1,28 доллара против 2,01 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 5% — до 65,429 млрд долларов.

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, составила 4,44 млрд долларов, снизившись на 15,8% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,51 доллара с 0,56 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 10,8%, до 20,336 млрд долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 0,49 доллара и выручку на уровне 20,76 млрд долларов.

Банк отмечает, что квартальные результаты отражают его диверсифицированную бизнес-модель, лидирующую позицию на рынке и цифровые возможности.