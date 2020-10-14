Минфин РФ поддержал предложение Общероссийского Народного фронта обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) предупреждать налогоплательщика о возможной блокировке счета. Ведомство согласилось, что взаимодействие налоговых органов с бизнесом должно строиться на принципах сотрудничества, говорится в сообщении министерства.

«Такие уведомления нужны, чтобы полностью избежать ситуаций с блокировкой счетов малого бизнеса по причине внутренних технических сбоев ФНС, — пояснил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин. — Например, когда индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенке, вдруг блокируют счет за непредоставление декларации по НДС. А на самом деле заявление о переходе на упрощенку и неуплате НДС где-то затерялось в налоговой».



В Минфине также заявили о необходимости заблаговременного информирования налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не применения мер наказания, в данном случае, например, блокировки счетов. Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных нарушений. Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать блокировку счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, Народный фронт предложил создать на основе ФНС единый портал налоговой и статистической отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, работающий по принципу одного окна. В этом случае все виды отчетности и уплаты налогов будут предоставляться только в ИФНС по месту учета (месту жительства), включая подачу налоговой, статистической отчетности и уплату налогов по обособленным подразделениям и филиалам. Остальные государственные органы получают доступ к информации в порядке межведомственного взаимодействия. Это уменьшит трудозатраты налогоплательщика по учету бюджетных платежей и составлению отчетности, а также ускорит процесс получения платежей государством.

