Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению законопроекта об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов граждан, превышающих 5 млн рублей в год, уточнить подпадающие под такой повышенный налог доходы, сообщили в комитете. Первое чтение документа запланировано на 20 октября, второе — на 10 ноября.

В своем заключении на законопроект комитет обращает внимание, что в соответствии с новым порядком повышенная ставка НДФЛ будет применяться в отношении страховых выплат, облагаемых сейчас по ставке 13%. Это «не соответствует концепции законопроекта», предполагающей применение повышенной ставки лишь для граждан, имеющих более высокие доходы, указывает комитет. Необходимо при подготовке ко второму чтению обсудить вопрос о сохранении ставки 13% при налогообложении страховых выплат, в первую очередь выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда. Также комитет намерен рассмотреть вопрос о сохранении ставки 13% в отношении доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.

Кабмин обсудит проект федерального бюджета на три года и повышение НДФЛ для богатых Ранее президент предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%.

Законопроект включает доходы от долевого участия в совокупную налоговою базу, которая будет облагаться по повышенной ставке 15%. Вместе с тем аналогичные доходы российских организаций сейчас облагаются налогом на прибыль по ставке 13%. Поэтому комитет считает необходимым обсудить вопрос о налогообложении такого дохода «по единым принципам вне зависимости от получателей». Комитет также планирует дополнительно обсудить порядок налогообложения доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, для налоговых резидентов РФ и физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Законопроектом предусмотрен особый порядок уплаты налоговыми агентами НДФЛ в бюджет в отношении доходов, к которым может применяться ставка 15%, но «исчисление налога по предложенному механизму практически нереализуемо налоговым агентом по брокерским отношениям», замечает комитет. При подготовке ко второму чтению считается целесообразным рассмотреть вопрос «о возможности применения механизма взимания налога, предполагающего расчет дополнительных налоговых обязательств физических лиц (в размере 2%) налоговыми органами на основании сведений, полученных от налоговых агентов — источников выплаты дохода по окончании налогового периода, и уплату указанной суммы налога физическими лицами на основании налоговых уведомлений».