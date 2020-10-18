Альфа-Банк дает 10-процентный кешбэк по карте «Visa Альфа-Бизнес» на любые расходы. Акция приурочена к десятилетию работы банка с малым бизнесом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Повышенный кешбэк могут получить как новые, так и действующие клиенты, которые ранее не пользовались данной картой. Для этого нужно совершить покупки по карте на 30 тыс. рублей в месяц.



«Когда размер начисленного 10-процентного кешбэка достигнет 3 000 баллов, начнут действовать стандартные условия: 5% — на бизнес-расходы, 1% — на остальные покупки. Максимальный размер кешбэка в месяц по всем картам с программой лояльности составляет 15 000 баллов, которые в любое время можно сконвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль», — говорится в релизе.