Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства почти на 2,5 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 2 492 200 тысяч рублей за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.

Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются решением правительства на финансирование экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Размер резервного фонда правительства изначально был утвержден в законе о бюджете на текущий год и плановый период в объеме 14,8 млрд рублей. В этом году фонд неоднократно пополнялся, в частности в августе Мишустин подписал распоряжение о его увеличении на 1,8 трлн рублей.