Властям необходимо минимизировать на ближайшие годы изменения российского налогового законодательства, чтобы обеспечить стабильные условия для инвесторов, заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Предсказуемость и стабильность условий — это ключевая история при принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменения налогового законодательства», — сказал Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.