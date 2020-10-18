Клиенты компании «Открытие Брокер» с тарифами «Стандартный ИТП» и «ВФА Global» могут торговать акциями и ETF на Nyse и NASDAQ не только через информационно-торговую систему Quik, но и в личном кабинете и мобильном приложении «Открытие Брокер. Инвестиции».

«Рыночные котировки доступны в личном кабинете и мобильном приложении по умолчанию с задержкой 15 минут — это обусловлено особенностями экспорта данных с иностранных бирж. Если клиент желает получать онлайн-обновление, то ему необходимо подключить в Quik сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)», — говорится в релизе компании.

Обновление активов и расчет результата на главной странице по американским ценным бумагам также будет происходить с задержкой 15 минут или онлайн (при подключении сервиса в Quik).

Торговые операции в личном кабинете реализованы максимально приближенными к Quik — в распоряжении клиентов будут лимитные заявки, покупки с «плечом», заявки тейк-профит и стоп-лимит, история торговых поручений (из личного кабинета / мобильного приложения и Quik), push-уведомления.

Тарифы «Стандартный ИТП» и «ВФА Global» дают клиентам возможность инвестировать в огромное количество инструментов, которые торгуются на крупнейших американских и европейских биржах, а также на международном внебиржевом рынке. Клиентам доступны маржинальное кредитование по низким ставкам и русскоязычная поддержка одного из лидеров рынка.