Вызванный пандемией коронавируса кризис приведет к спаду мирового производства в размере 28 трлн долларов в ближайшие пять лет. Такое мнение выразила в среду директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом говорится в распространенном пресс-службой МВФ вступительном слове Георгиевой, подготовленном к пресс-конференции, начинающейся в этим минуты в Вашингтоне.

Глава МВФ напомнила, что, по прогнозам фонда, мировой ВВП упадет почти на 4,4% в 2020 году. «В следующие пять лет кризис может привести к потерям, которые оцениваются в 28 триллионов долларов с точки зрения спада производства», — сказала она.

«Спустя девять месяцев после начала пандемии мы все еще пытаемся справиться с мраком кризиса, который унес более миллиона жизней и заставил экономику дать задний ход, что привело к резкому увеличению безработицы, росту бедности и опасности (появления) «потерянного поколения» в странах с низким уровнем дохода. В последние месяцы картина стала менее ужасающей, но мы продолжаем прогнозировать худшую глобальную рецессию со времен Великой депрессии», — добавила Георгиева.

В числе мер, необходимых, по мнению МВФ, для преодоления кризиса, Георгиева выделила борьбу с самой пандемией, предоставление финансовой поддержки и налоговых вычетов домохозяйствам и компаниям, создание более устойчивой и инклюзивной экономики, решение проблем, связанных с государственной задолженностью. «По прогнозам, общий государственный долг (всех стран) достигнет рекордного уровня в 100% (мирового) ВВП в 2021 году. Отчасти это связано с тем, что странам нужно увеличивать расходы для борьбы с кризисом и обеспечения восстановления. Решение этой проблемы в среднесрочной перспективе будет иметь решающее значение», — подчеркнула руководитель МВФ.