Банк России создаст «Финтех Хаб» в университете «Сириус». Соответствующее оглашение о сотрудничестве подписали ректор научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов и первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, сообщает пресс-служба регулятора.

«Финтех Хаб» Банка России откроет возможности для развития магистратуры университета, а также организации стажировок для талантливых студентов в крупнейших финансовых компаниях нашей страны. На новой образовательной площадке будут готовить специалистов по финансовым технологиям, кибербезопасности и платежным инструментам», — говорится в релизе.

По соглашению в январе 2021 года в университете будет создан учебный класс с научно-практической лабораторией, образовательными модулями и программами дополнительного образования для школьников, студентов и специалистов компаний финансового рынка.



«Наш проект с «Сириусом» позволит молодым специалистам выбирать работу, опираясь не только на теоретические знания, но и на серьезную практическую подготовку. И финансовый рынок, и технологические компании остро нуждаются в таких кадрах», — отметила Ольга Скоробогатова.

С сентября 2021 года университет планирует открыть новую магистерскую программу «Финансовая математика и финансовые технологии». Часть занятий будет проходить в «Финтех Хабе». Магистратура объединит существующие практические методы и научные исследования по математической статистике, теории оптимального управления и машинного обучения. Основная цель программы — поиск инновационных решений в сфере финансовых технологий. Студенты будут изучать принципы работы финансовых организаций и подходы к внедрению инновационных технологий, а также математическую статистику, теорию оптимального управления и машинного обучения.

«Одним из базовых принципов университета «Сириус» является глубокая интеграция образовательной составляющей, науки и потребностей ведущих российских компаний. В такой конфигурации выигрывает каждый из участников, а главное — мы создаем задел для роста российской экономики», — рассказал Роман Иванов.

Эксперты Банка России будут выступать с лекциями в университете и привлекаться в качестве наставников для студентов.