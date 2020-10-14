Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 55 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,7 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,1—77,63 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,235 рубля, увеличившись на 77 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 310,9 млн евро по курсам от 90,5075 до 91,2475 рубля за евро.

Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, проигнорировав позитивную динамику цен на нефть, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также, добавляет он, рублю не смог помочь и умеренный подъем валют развивающихся стран, которые в ходе сессии демонстрировали некоторое укрепление по отношению к доллару.

«В результате, даже без ухудшения внешней конъюнктуры, доллар предпринял попытку возвращения в диапазон 77,5—80 рублей. На наш взгляд, до конца недели он может закрепиться в данных рамках. При этом, даже в случае ухудшения внешнего фона, мы не видим фундаментальных поводов для выхода вверх из данного коридора», — комментирует эксперт.