Продление программы льготной ипотеки до середины 2021 года снизит ипотечные ставки не только на первичном, но и на вторичном рынке — они опустятся до 7,5%, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Президент России Владимир Путин предложил продлить эту программу минимум до середины 2021 года.

«Ипотека под 6,5%, действительно, оказала значительное влияние на строительный рынок. Мы видим, что она очень востребована среди россиян. С ее помощью жилищные условия улучшили уже около 220 тысяч семей. Выдано кредитов на 631 миллиард рублей. В этой связи президент предложил продлить программу до 1 июля следующего года. Таким образом, еще больше семей смогут приобрести жилье на выгодных условиях», — цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

По словам вице-премьера, расходы на программу в 2020 году будут ниже запланированных в связи со снижением ключевой ставки Банка России. Кроме того, он отметил, что программа позволит снизить средневзвешенную ставку выданных кредитов на первичном и вторичном рынке до 7,5%.

«Благодаря в том числе этой программе ставки по ипотеке упали до исторического минимума и до конца года будут составлять около 7,5% годовых, а на первичном рынке жилья — около 6%», — добавил вице-премьер.