Кредиторы G20 готовы продлить инициативу по приостановке выплат долга беднейших стран не на год, как рассчитывали многие, а лишь на полгода, заявил журналистам глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

«Думаю, что может быть достигнута компромиссная формулировка в виде шестимесячного продления и что это может быть продлено (впоследствии. — Прим. ред.) в зависимости от устойчивости долга», — сказал Мэлпасс на пресс-конференции.

Встреча глав министерств финансов и центробанков «двадцатки» намечена на среду.