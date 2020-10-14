Необходимо установить ответственность регионов за неэффективное управление особыми экономическими зонами с точки зрения обязательств по созданию рабочих мест. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента РФ с членами правительства.



«Практика показала, что ОЭЗ — это востребованный инструмент, даже в это сложное первое полугодие создано три новых экономических зоны (в Нижегородской и Саратовской областях, Республике Башкортостан), еще по пяти зонам все необходимые документы отработаны и представлены в правительство (Астраханская, Московская, Владимирская, Омская области и Красноярский край)», — сообщил министр.

Одновременно Минэкономразвития проанализировало правоприменительную практику и подготовило изменения в законодательство, связанные с унификацией зон, снижением административных барьеров для инвесторов при работе с проектами, расширением видов деятельности ОЭЗ. «Одновременно предлагаем усилить ответственность регионов, чтобы сохранялись заявленные при создании ОЭЗ параметры по рабочим местам и инвестициям», — подчеркнул Максим Решетников.

В настоящее время в России работают 33 особые экономические зоны и 90 ТОРов. Вместе — это более 887 резидентов, которые уже инвестировали в экономику регионов более 525 млрд рублей и создали 72 тыс. рабочих мест.