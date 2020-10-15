В отделениях каждого второго системно значимого банка сотрудники не соблюдают масочно-перчаточный режим при работе с клиентами, пишут «Известия» , посетив более 30 офисов системно значимых кредитных учреждений. Масочный режим игнорируют в некоторых отделениях ВТБ, Альфа-Банка, Московского Кредитного Банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка и «Открытия», расположенных в Москве. Также не все сотрудники используют в работе перчатки, а температуру у посетителей измеряют только в одном из отделений Россельхозбанка.

В половине банков установлены защитные стекла между операционистом и клиентом. В офисах банков не всегда строго следят за наличием у клиента защитных средств, за соблюдением дистанции.

В Роспотребнадзоре на вопрос, обязательно ли ношение масок и перчаток сотрудниками отделений банков, работающих напрямую с населением, сказали, что специальных рекомендаций для банковской сферы не разрабатывалось. В кредитных учреждениях заверили, что все их офисы функционируют с учетом строгого соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и местных органов власти. Там отметили, что ношение масок и перчаток для сотрудников отделений, работающих с клиентами, на протяжении всего рабочего дня строго обязательно, без каких-либо исключений.

О проверках на предмет соблюдения профилактических мер в офисах также рассказали в пресс-службах Россельхозбанка, «Открытия» и других. В первом добавили, что открыли горячую линию для клиентов, которые могут передать в финансовую организацию информацию по вопросам соблюдения мер сотрудниками. В Московском Кредитном Банке сообщили, что наличие перчаток у специалиста зависит от региональных требований.

По словам экспертов, ношение масок в борьбе с распространением COVID-19 играет важнейшую роль — ограничивает распространение капель слюны с вирусом, защищая окружающих от человека даже с бессимптомной или легкой формой заболевания. Соблюдение дистанции в замкнутом помещении снижает риск инфицирования людей даже при нахождении рядом в течение ограниченного количества времени.