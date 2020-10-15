Смягчение политики ЦБ, снизившего ключевую ставку во время первой волны пандемии с 6% до 4,5%, не привело к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для граждан, пишет РБК . Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, в апреле — июне 2020 года средняя ставка по кредитам наличными и POS-кредитам, наоборот, выросла более чем на 1 п. п. по сравнению с I кварталом, а по кредитным картам осталась на том же уровне.

Как сообщил старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов, в отличие от залоговых кредитов (ипотеки и автокредитов) необеспеченные ссуды воспринимаются банками как более рисковые. В условиях снижения реальных доходов населения на фоне кризиса и пандемии участники рынка в первую очередь сокращают лимиты на необеспеченную розницу. Не стоит забывать и о стремлении банков поддержать маржинальность беззалоговых продуктов, отметила аналитик агентства Moody's Светлана Павлова. По ее словам, высокая маржа по необеспеченным потребкредитам позволяет банкам поддержать свою рентабельность.

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», банки стали чаще отправлять заявки клиентов на дополнительную верификацию в ручном режиме для подтверждения занятости. Одним из стоп-факторов стала отрасль работы, повышенное внимание стали уделять и стабильности дохода клиента, отмечают аналитики. Также кредиторы снижали лимиты по заимствованиям. По кредитам наличными средний размер долга во II квартале снизился на 20%, в POS-кредитах и кредитных картах — на 10%. На пике пандемии в сегменте кредитов наличными уровень одобрения для повторных заемщиков снизился на 20%, а для клиентов «с улицы» — на 33%. В сегменте кредитных карт ужесточение выдач было более ощутимым — уровень одобрения упал на 33% и более чем на 50% соответственно.

Во II квартале портфель потребкредитов сократился впервые за два года и показал отрицательную динамику, напоминают аналитики «Эксперт РА». Наибольшее сокращение портфелей беззалоговых ссуд в первом полугодии показали Хоум Кредит Банк (минус 12%), ОТП Банк (минус 11%) и Райффайзенбанк (минус 4%). СберБанк, ВТБ и Альфа-Банк демонстрировали рост портфелей на уровне 3,5–5,5%.

СМИ: в банках неофициально сообщили о выдаче кредитов более широкому кругу клиентов Опрошенные представители крупных банков не обнаружили у себя повышения ставок по каким-либо срокам кредитования.

Эксперты дальнейшего смягчения условий по кредитам не ждут. По их мнению, ключевая ставка к концу года составит 4%, при этом ее снижение скорее будет в декабре, чем в октябре. В текущей ситуации снижение на 25 базисных пунктов вряд ли сильно скажется на кредитных ставках. Краткосрочные колебания по кредитным ставкам для отдельных заемщиков возможны, банки могут отразить в ставках ответ на какие-то внешние факторы, но вряд ли это станет трендом, считают эксперты.