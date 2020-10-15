Из нацпроекта «Производительность труда» планируется исключить мероприятия по поддержке занятости, пишут «Известия» . В рамках проекта будет создана цифровая экосистема для повышения эффективности производства. Она должна стать универсальным решением для увеличения производительности, следует из обновленного паспорта.

По словам источника издания, экосистема объединит, с одной стороны, поставщиков софта, сервисы по дистанционной диагностике производственных процессов, образовательные программы для персонала и топ-менеджмента и т. д. С другой — компании, планирующие повысить свою производительность. Для участников нацпроекта будет разработано специальное «коробочное решение» для оцифровки различных стадий их производства. После его установки они смогут с помощью ресурсов экосистемы проанализировать свои процессы и выявить их слабые места.

На создание экосистемы в 2021–2024 годах планируется потратить 3,2 млрд рублей. Первые сервисы будут доступны уже в следующем году, на этих ресурсах будут представлены российские разработчики, уточнил источник. Общая стоимость нацпроекта в этот период составит 23 млрд рублей. Изначально при утверждении паспорта бюджет «Производительности труда» в 2021–2024 годах планировался на уровне почти 30 млрд рублей.

В России предложили создать льготные кредиты на повышение производительности труда Об этом сообщила пресс-служба руководителя рабочей группы «Экономика и финансы», губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Также в нацпроект планируется внести отмену порога по выручке на доступ к его программам; возродить движения рационализаторства среди сотрудников компаний — участников нацпроекта — стимулировать персонал представлять собственные предложения по улучшению работы; обучать сотрудников рабочих профессий по стандартам WorldSkills с привлечением специалистов организации на предприятия.

По словам экспертов, зачастую базовые сложности на предприятиях, которые сдерживают рост их продуктивности, можно выявить дистанционно: через аналитику общих данных, опросники, стандартные контакты по телефону. Чем больше информации о разных компаниях и поставщиках решений будет в экосистеме, тем проще и эффективнее можно будет обнаружить проблему и ее устранить. Распространение коронавируса подстегнуло цифровую трансформацию компаний — сейчас это становится ключевым фактором повышения производительности. Компании надо стимулировать внедрять цифровые решения, но вопрос, насколько они сами заинтересованы в том, чтобы опираться в этом на господдержку, остается открытым, считают эксперты.