Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов ответили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно», — говорится в отчете по итогам опроса более 5,3 тыс. человек.

В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на «удаленке» не более месяца, а 18% — от месяца до трех.

Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов — 54% — указали экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). Для 34% опрошенных «удаленка» помогает снизить риски заразиться коронавирусом.

Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем крайне важна для 31% жителей России, а 16% указали, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить в кругу семьи.