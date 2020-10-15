



📰 Доллар колеблется перед американскими выборами, но рубль будет слабеть при любом их исходе, по крайней мере до конца этого года, пишет «Российская газета» . Об этом сообщила ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По ее словам, рубль сейчас очень зависит от внешнего фона, его курс в ближайшие дни останется нестабильным. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, перспективы нашего рубля выглядят достаточно мрачно.

📰 Рынок кредитных карт продолжил восстановление, пишет «Коммерсант» . За прошлый месяц, по оценке ОКБ, было выдано 719 тыс. кредиток, что лишь на 13% ниже прошлогоднего результата. При этом ряд банков говорит о превышении показателей прошлого года. Цифры оптимистичные, но в денежном выражении выдано заметно меньше, чем в 2018–2019 годах. Банкиры не ожидают всплесков в этом сегменте и рассчитывают лишь на сохранение стабильного спроса.

📰 Минэкономразвития подготовило проект приказа с коэффициентами-дефляторами на 2021 год, который, в частности, расширяет границы применения упрощенной системы налогообложения. Об этом пишет «Российская газета» . Коэффициент, повышающий размер доходов, ограничивающих право налогоплательщика на применение УСН (сейчас 150 млн рублей), в 2021 году устанавливается в размере 1,032. С учетом отмены со следующего года единого налога на вмененный доход расширение пределов использования режима УСН является положительным фактором для бизнеса.

📰 Последствия противостояния США и Китая представляют для России новую экономическую угрозу, пишет РБК . Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам. Обострение конфликта США и Китая также может привести к оттоку капиталов с развивающихся рынков. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики.



📰 Арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по обвинению в совершении мошенничества вызвал критическую реакцию в деловых кругах, пишет «Российская газета» . Обвинение, как пишут СМИ, выдвинул его бывший партнер Александр Богатиков. Как говорят адвокаты Хабарова, подоплека уголовного дела вовсе не в его хищениях, а, возможно, в долгах самого Богатикова. Также они отмечают множество нестыковок в деле, прямо называя его заказным. Руководители деловых союзов России попросили председателя ВС РФ Лебедева дать указание провести тщательную и незамедлительную проверку законности при рассмотрении данного дела в Пресненском районном суде Москвы и принятии решения о заключении Хабарова под стражу.

