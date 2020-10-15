📰 Доллар колеблется перед американскими выборами, но рубль будет слабеть при любом их исходе, по крайней мере до конца этого года, пишет «Российская газета». Об этом сообщила ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По ее словам, рубль сейчас очень зависит от внешнего фона, его курс в ближайшие дни останется нестабильным. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, перспективы нашего рубля выглядят достаточно мрачно.
📰 Рынок кредитных карт продолжил восстановление, пишет «Коммерсант». За прошлый месяц, по оценке ОКБ, было выдано 719 тыс. кредиток, что лишь на 13% ниже прошлогоднего результата. При этом ряд банков говорит о превышении показателей прошлого года. Цифры оптимистичные, но в денежном выражении выдано заметно меньше, чем в 2018–2019 годах. Банкиры не ожидают всплесков в этом сегменте и рассчитывают лишь на сохранение стабильного спроса.
📰 Минэкономразвития подготовило проект приказа с коэффициентами-дефляторами на 2021 год, который, в частности, расширяет границы применения упрощенной системы налогообложения. Об этом пишет «Российская газета». Коэффициент, повышающий размер доходов, ограничивающих право налогоплательщика на применение УСН (сейчас 150 млн рублей), в 2021 году устанавливается в размере 1,032. С учетом отмены со следующего года единого налога на вмененный доход расширение пределов использования режима УСН является положительным фактором для бизнеса.
📰 Последствия противостояния США и Китая представляют для России новую экономическую угрозу, пишет РБК. Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам. Обострение конфликта США и Китая также может привести к оттоку капиталов с развивающихся рынков. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики.
📰 Арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по обвинению в совершении мошенничества вызвал критическую реакцию в деловых кругах, пишет «Российская газета». Обвинение, как пишут СМИ, выдвинул его бывший партнер Александр Богатиков. Как говорят адвокаты Хабарова, подоплека уголовного дела вовсе не в его хищениях, а, возможно, в долгах самого Богатикова. Также они отмечают множество нестыковок в деле, прямо называя его заказным. Руководители деловых союзов России попросили председателя ВС РФ Лебедева дать указание провести тщательную и незамедлительную проверку законности при рассмотрении данного дела в Пресненском районном суде Москвы и принятии решения о заключении Хабарова под стражу.