Жители России в III квартале стали реже расплачиваться банковскими картами в супермаркетах по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся первый пик распространения коронавируса. Об этом говорится в исследовании портала «СберИндекс» совместно с IT-компанией «Платформа ОФД». В самых крупных потребительских сегментах («Магазины у дома», «Гипермаркеты» и «Супермаркеты») сокращение доли безналичных трат относительно предыдущего квартала составило 1,7 п. п., 2,2 п. п. и 3,1 п. п. соответственно. Заметно упал показатель в категории «Одежда», но это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы.

Противоположная тенденция — в общепите. Здесь доля безналичных платежей стала выше, чем во II квартале. Также вклад вносит сфера онлайн-заказов, где традиционно высока доля таких платежей.

Исследование также показало, что в семи регионах более 60% покупок оказались оплачены по карте, что является рекордом за всю историю наблюдений. На первом месте находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62,0% соответственно). Доля безналичных платежей растет тем же темпом, что и в III квартале 2019 года, и составляет 4,9 п. п. Выделяются республики Хакасия и Саха, где прирост составил 10,3 п. п. и 9,3 п. п. соответственно.

В 14 самых «безналичных» городах также более 60% покупок были совершены по карте. Среди лидеров — Петрозаводск (63,7%), Апатиты (63,7%) и Сыктывкар (63,5%). Рекордные темы роста были зафиксированы в Абакане, где увеличение составило сразу 13,3 п. п.

По итогам III квартала 2020 года доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей достигла 53,6%. Это нехарактерно высокий уровень, и обычная сезонность нарушается второй квартал подряд. Однако аналитики «СберИндекса» считают, что причина отклонения в том, что люди не хотят пользоваться купюрами, если этого можно избежать.