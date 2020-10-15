Депутат нижней палаты парламента России Василий Власов предложил в качестве меры по борьбе с пандемией сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые россияне заказывают на дом. Как сообщает RT, такое обращение он направил в Минпромторг на имя министра Дениса Мантурова.

Как поясняет Власов, в случае обнуления НДС товары с доставкой окажутся на 10—20% дешевле, что станет для значительной части населения страны поводом отказаться от походов в магазин.

По его мнению, частичную отмену НДС необходимо сохранить на все время действия ограничений, связанных с COVID. В частности, власти рекомендовали россиянам не посещать торговые точки.