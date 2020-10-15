Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:14 мск понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 845,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,86% и равнялся 1 150,32 пункта.

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра на российском рынке акций ожидаем преобладание продаж, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже отметки 2 850 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию под этим уровнем, а к концу сессии может продолжить негативную динамику на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей. Также давление на наши акции может оказать динамика западных площадок в случае выхода слабой статистики по американской экономике», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.