Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара прибавил 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 24 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78 рублей (плюс 36 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 91,54 рубля (плюс 34 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается умеренное снижение рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне ослабления валют развивающихся стран. По его словам, в результате пара доллар/рубль закрепится выше отметки 77,5 рубля. Во второй половине дня рубль может оказаться под давлением в связи с ухудшением ситуации на рынке энергоносителей, что позволит доллару перейти в середину диапазона 77,5—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«До конца года российская валюта имела неплохие шансы укрепиться, но, похоже, все испортил аукцион РЕПО под залог ОФЗ. Инвесторы взяли на нем 600 млрд рублей, половина из которых вчера вполне могла уйти на покупку новых госбумаг, а вот вторая половина, вполне возможно, как раз и перетекла на валютный рынок. В результате спрос на рубли резко вырос, несмотря на растущую нефть. Без понимания, какой объем из этих «репованных» 600 млрд рублей пошел на покупку ОФЗ и текущие нужды банков, а какой будет направлен на спекулятивную покупку доллара, спрогнозировать динамику рубля затруднительно», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.