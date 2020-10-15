Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 октября.

Законопроектом предусматривается возложить функции оператора системы «Одно окно» на Российский экспортный центр (РЭЦ). В рамках развития и поддержки экспорта документом предлагается РЭЦ участвовать в обеспечении информационного взаимодействия системы «Одно окно» с механизмом «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, созданного в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сервис позволит из одной точки доступа, которой станет «личный кабинет» экспортера, запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. «Одно окно» также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам.