Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает продлить возможность совершения поездок с туристическим кешбэком до конца мая 2021 года, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Письмо с предложением президент РСТ Андрей Игнатьев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Также союз просит рассмотреть возможность резервирования на следующий год средств, оставшихся от реализации программы кешбэка в этом году, и организовать очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года, отметила Тюрина.

В России возобновились продажи туров с кешбэком по новым условиям. Разбор Банки.ру Результаты первой недели программы говорят сами за себя: при выделенных из бюджета 15 млрд рублей туристы оплатили поездки в общей сумме всего на 1,4 млрд рублей.

«Программа кешбэка важна не только с точки зрения поддержки внутреннего туризма в период кризиса. Она способствует популяризации новых регионов и турмаршрутов, решает проблему сезонных колебаний спроса на поездки. Программа стимулирует ранние продажи, от которых во многом зависит стабильность туристического рынка, получение гостиницами и санаториями средств, которые они смогут использовать для закупки оборудования, проведения ремонта, подготовки к летнему сезону», — пояснила Тюрина.

Сейчас эта задача актуальна как никогда, поскольку в условиях ухудшения эпидемической ситуации глубина продажи туров достигла минимума, подчеркнули в РСТ.