В России стоит сохранить повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год, пишут «Известия» . Так считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Организация направила письмо в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе ФНПР указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. Большинство временных мер прекратят свое действие в октябре, но в ФНПР считают, что их реализацию стоило бы продлить до восстановления докризисных показателей. При этом часть способов поддержки безработных стоит сохранить бессрочно, полагают в организации. Предлагается сохранить максимальное пособие потерявшим заработок, в том числе ИП и самозанятым, указано в письме. Также пособие стоит увеличить по крайней мере до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей), предложили профсоюзы. Минимальный размер выплат безработным стоит сохранить на уровне 4,5 тыс. рублей, считают в ФНПР. Также профсоюзы вновь предложили сохранить доплаты потерявшим заработок родителям детей младше 18 лет, которые были отменены с октября.

Размеры пособий на 2021 год еще обсуждаются, сообщили в пресс-службе Минтруда.

По словам экспертов, в идее повышения размера пособий плюсом можно считать то, что увеличенные выплаты не мотивирует людей, потерявших работу, к труду за низкую зарплату. Поэтому работодатели, которые платили рабочим 80–120 рублей в час, уже сегодня стали массово повышать тарифы на 15–30%. Минус повышения размерапособий — в росте «бесполезной» нагрузки на бюджет: выплаты зачастую назначают людям, работающим в теневом секторе.