Эс-Би-Ай Банк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП). Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы на счета пользователей других банков — участников СБП по номеру телефона, а также получать переводы по номеру телефона из других банков, говорится в релизе финучреждения.

«Переводы и пополнения счетов без ввода реквизитов других банков пока доступны только пользователям семейного мобильного банка «Свой круг». В приложении они могут по умолчанию выбрать счет, который будет принимать перечисления. Максимальная сумма единовременной операции составляет 150 тыс. рублей. За сутки можно перевести до 300 тыс. рублей, а за месяц — до 2 млн», — сказано в сообщении.

При этом перечислить до 100 тыс. рублей в месяц пользователи смогут бесплатно — комиссия за эту операцию не взимается. Свыше данного лимита комиссия будет составлять 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.