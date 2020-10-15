Федеральный бюджет может недополучить 46,1 млрд рублей доходов в 2021 году, говорится в заключении Счетной палаты на проект закона о бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«По оценке Счетной палаты, риски недопоступления по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с законопроектом [о бюджете] в 2021 году могут составить 46,1 млрд рублей, в 2022 году — 69,7 млрд рублей, в 2023 году — 100 млрд рублей», — отмечается в тексте заключения.

Дефицит федерального бюджета этого года вырос по итогам сентября почти до 1,8 трлн рублей Дефицит федерального бюджета по итогам восьми месяцев составлял около 1,7 трлн рублей.

СП указывает, что дополнительные доходы бюджета в 2021 году могут составить 5,3 млрд рублей, в 2022 году — 5,2 млрд рублей, в 2023 году — 4,8 млрд рублей. В то же время недопоступление доходов федерального бюджета в 2021 году может составить 51,4 млрд рублей, в 2022 году — 74,9 млрд рублей, в 2023 году — 104,9 млрд рублей.

По оценке СП, существуют риски недопоступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на 2021 и 2022 годы в объеме 346,3 млн рублей ежегодно. Кроме того, выявлены резервы поступления в 2021 году средств от приватизации пакетов акций трех обществ в объеме до 1 млрд 33,3 млн рублей.