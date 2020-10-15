Счетная палата (СП) отмечает наличие рисков более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года, чем запланировано в среднесрочном прогнозе Минэкономразвития. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на проект закона о бюджете на 2021—2023 годы.

Сокращение доходов в первом полугодии 2020 года происходило именно за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов денежных доходов. По данным СП, опережающая динамика этих компонент в 2021 году будет строиться на низкой базе и не компенсирует падения 2020 года. «Дополнительное давление будут оказывать ухудшение динамики сальдированного финансового результата в 2020 году, убыточность ряда отраслей, в частности, пассажирские железнодорожные перевозки, рост уровня безработицы и прогнозируемая отрицательная динамика в экономике в целом», — говорится в заключении.

«Ромир»: россияне сократили расходы в сентябре Наиболее сильное сокращение расходов по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе.

Согласно данным СП, даже если в 2021 году будет отмечаться рост инвестиций в основной капитал, он будет носить технический характер, обусловленный низкой базой 2020 года. Для обеспечения прогнозных темпов роста инвестиций в основной капитал потребуется активизация бюджетных расходов и частных вложений. Однако прибыль организаций в истекшем периоде 2020 года заметно снизилась, а существенного роста расходов федерального бюджета также не предполагается.

При этом ведомство прогнозирует, что темпы роста российского ВВП в следующие три года не превысят 3%. «А в условиях более медленного восстановления мировой экономики и введения частичных ограничений в ряде стран в период между осенью 2020 года и весной 2021 года — вторая волна пандемии, рост ВВП будет в диапазоне около 2%», — говорится в документе.