ПСБ предоставил держателям карт платежной системы «Мир» доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, говорится в релизе кредитной организации.

«Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег. Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 тыс. рублей наличными, но не более 15 тыс. рублей в месяц на одну карту», — говорится в сообщении.