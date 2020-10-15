ЦБ установил официальные курсы валют на 16 октября.

Курс доллара повысился на 67,02 копейки, составив 77,9461 рубля (77,2759 рубля на 15 октября). Курс евро увеличился на 74,77 копейки до 91,4542 рубля (90,7065 рубля на 15 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,05 рубля (плюс 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 91,39 рубля (плюс 19 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 77,83—78,18 рубля за доллар и 91,31—91,6 рубля за евро.