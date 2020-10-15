Состояние стресса испытывают до 70% работающих россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«По данным Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, — сказал министр. — В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени».

Опрос: почти половине россиян нравится их работа По данным исследования, 48% респондентов скорее нравится их работа, 8% не нравится. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% с физическим трудом, 3% затруднились ответить.

По его словам, это ставит задачу по дальнейшему развитию системы мотивации к ведению здорового образа жизни, причем не только граждан, но и самих работодателей. Работа по профилактике снижения потребления алкоголя очень важна, поскольку «данное направление — это как раз один из резервов снижения смертности трудоспособного населения и сохранения трудовых ресурсов», добавил министр здравоохранения.