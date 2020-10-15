Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить в качестве целевого показателя, характеризующего результаты выполнения социального контракта, повышение доходов нуждающихся семей, включая доходы от их трудовой деятельности. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 29 сентября.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений при внедрении с 1 января 2021 года механизма оказания населению государственной социальной помощи на основании социального контракта обеспечить установление в качестве целевого показателя, характеризующего результаты реализации указанного контракта, повышение доходов нуждающихся семей, включая доходы от трудовой деятельности членов этих семей», — говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен до 30 апреля 2021 года.