Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил ставки по нецелевому кредиту. Теперь клиенты могут получить кредит по ставке от 7,5% годовых на сумму до 5 млн рублей по акции «Зарплатный клиент» и от 8,9% годовых на сумму до 3 млн рублей по акции «Кредит для госслужащих», говорится в релизе финучреждения.

«Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов сторонних банков в целях снижения ставки, уменьшения ежемесячного платежа и получения дополнительных кредитных средств», — говорится в сообщении.

Оформить заявку на кредит или получить денежные средства можно без посещения офиса банка через «МКБ Онлайн». Подать заявку можно также на сайте банка или в любом отделении. Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц.