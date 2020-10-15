Правительство РФ, по данным на конец сентября, поддержало корпоративные кредиты на 1,4 трлн рублей в рамках антикризисных программ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Сохранился также и объем кредитования в экономике. Более того, он не только сохранился, но и растет. Причем растет во всех сегментах рынка, в первую очередь — в корпоративном и ипотечном кредитовании. Безусловно, на это влияет политика Банка России, за что мы коллегам крайне благодарны. Плюс к этому результат реализованных мер поддержки, например, на конец сентября только корпоративных кредитов в рамках различного рода антикризисных программ поддержано на 1,4 триллиона рублей», — сказал министр.
Он также отметил, что до 30% новых кредитов малому и среднему бизнесу приходилось на программы поддержки правительства.
Корпоративное кредитование продолжит расти за счет потребности в кредитах со стороны экспортеров сырьевых товаров.