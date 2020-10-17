Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» для частных клиентов «БСПБ» теперь можно установить на телефоны Huawei и Honor, следует из релиза кредитной организации.

Версия 5.0.1 появилась в магазине приложений AppGallery.



«В приложении «БСПБ» можно найти весь необходимый клиенту банка функционал: платежи и переводы, открытие вкладов и карт, обмен валюты. Можно подать заявку на кредит, просмотреть историю операций, связаться с банком. Кроме стандартных для банковского рынка функций «БСПБ» предлагает и ряд уникальных: автоплатежи и подписки на счета, сервис выгодного обмена валюты «Биржевой мост», запрос перевода», — сказано в сообщении.