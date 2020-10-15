Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, если противоэпидемические требования будут соблюдаться, ничего не придется менять кардинально, как и принимать меры по блокированию.

«Я сегодня и хочу обратиться к бизнесу с тем, что все в наших руках… если требования будут соблюдаться и если люди будут находиться… в масках, то ничего кардинально менять не надо будет. Будет подъем сезонный, как и должен быть, такой же, как идет сезонный подъем по парагриппу, риновирусу, аденовирусу и гриппу… и никаких мер по блокированию, разъединению принимать не надо будет», — сказала Попова на съезде РСПП.

Она также попросила бизнес организовать самоконтроль, так как один нарушитель в одной из сфер ставит под удар всю отрасль: подъем заболеваемости на предприятии может привести к принятию мер в отношении всей отрасли или сегмента рынка.