В период пандемии коронавируса порядка 67% ушедших с рынка микрофинансовых организаций приняли такое решение добровольно, сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на форуме MFO Russia Forum 2020.

«За апрель — август 2020 года 67% компаний, которые покинули наш рынок, добровольно покинули его… раньше были цифры в сторону того, что мы исключали компании из нашего реестра», — отметил Кочетков. При этом, добавил он, топ-100 микрофинансовых компаний, на которые приходится порядка 85% совокупного портфеля займов, стабильно работают и не демонстрируют серьезных проблем.

В разгар пандемии технологичные микрофинансовые компании оказались в более выигрышной ситуации. «Наиболее пострадавшим сектором является офлайн-сегмент. У нас снижение (выдач займов. — Прим. ред.) во втором квартале в офлайн-сегменте на 41%, в онлайн-сегменте тоже есть снижение, но оно не такое большое. Где-то на 18%», — сообщил представитель ЦБ.