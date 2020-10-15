Ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться, а давление на российскую валюту связано с психологическими, а не экономическими факторами. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной, мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще превышает фундаментально обоснованные уровни, он все еще переослаблен. Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а, скорее, психологическими факторами, страхами инвесторов, в том числе это и вопрос, конечно, заболеваемости в России и мире, ситуация в соседних странах, обсуждения возможных санкций, периодически возникающий, и так далее. Находится под давлением курс», — заявил Решетников.

По словам министра, последние данные говорят о том, что ситуация в экономике РФ развивается в рамках прогноза Минэкономразвития.