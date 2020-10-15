Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет в 2020 году освободить вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства (МСП) от налогов в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта об уточнении операций, не являющихся объектом налогообложения НДС при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными (банкротами).

Налоговые преференции предоставляются организациям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не только на основании финансовой отчетности за 2018 год, но и в связи с регистрацией предпринимательского статуса в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Льготы действуют для предпринимателей из отраслей экономики, наиболее пострадавших в пандемию.