Примсоцбанк ввел новый вклад «Новогодний чулок». Вклад открывается от 10 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка при размещении средств на депозите в отделении составляет 5,2%, а при открытии вклада через интернет-банк — 5,3% годовых.

Дополнительные взносы возможны в первые 180 дней с даты открытия вклада. Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: до 180 дней — по ставке до востребования, от 181 дня ставка составит 4% годовых.

Проценты выплачиваются ежеквартально либо капитализируются.