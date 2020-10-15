Вопрос о том, что российское государство должно возвращать долги по советским вкладам, неуместен, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев во время заседания комитета Госдумы по финрынку. По его словам, конфискации средств населения не было, они обесценились в результате высокой инфляции, поэтому выплачиваются компенсации.

«Что касается самой философии этого процесса, то хотелось бы сказать, что, вопреки популярному мнению, деньги вкладчиков никогда не были… конфискованы, единственное, что произошло, это в течение полугода государство их заморозило, эти полгода были те самые, когда произошла очень высокая инфляция. И поэтому эту компенсацию выплачиваем. Тем не менее никто деньги ни у кого никогда не отнимал, поэтому вопрос о том, что государство должно что-то вернуть, на мой взгляд, в данной ситуации является не очень уместным, поэтому мы продолжаем выплачивать, как выплачивали», — заявил Моисеев.

Он напомнил, что компенсация дореформенных вкладов граждан в СберБанке производится ежегодно в объемах более 5 млрд рублей в год. «У нас, несмотря на то что мы ставим сумму в районе 10 миллиардов, выбирается в районе 5 миллиардов, то есть люди в целом за этим особо не приходят», — пояснил замминистра.

Комитет Госдумы одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам до 2024 года Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 октября.

Моисеев затронул также тему расчета компенсаций по вкладам, предлагаемых законом от 1995 года. «Базовый социальный набор — зверь нам непонятный, Росстат его расчет не производит. Если исходить из расчета базового социального набора, который есть, последний, доступный, то расходы на выплаты составили бы 50 триллионов рублей, то есть примерно в 2 раза больше, чем все расходы федерального бюджета. То есть не только мы не можем это официально посчитать, но мы физически не можем и никогда не сможем такие деньги, конечно, заплатить», — отметил замминистра.