В сентябре годовая инфляция в российских регионах находилась в интервале от 2% до 5,6%, а в целом по России подросла на 0,1 процентного пункта, до 3,7%. В большей части регионов наблюдалось ускорение инфляции, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«При этом постепенный рост производства и самообеспеченности основными продовольственными товарами продолжал сдерживать повышение цен на продукты питания. В то же время краткосрочным проинфляционным фактором являлся перенос в цены произошедшего ослабления рубля», — сказано в сообщении.

По данным регулятора, влияние инфляционных факторов по-разному проявляет себя в разных регионах. «Например, инфляция во многих северных районах в сентябре в среднем была ниже общероссийской: там цены из-за географической удаленности и сезонного характера завоза многих товаров традиционно медленнее реагируют на проинфляционные факторы. Расширение производства способствовало замедлению роста цен на свинину и птицу, но в ряде регионов, например на Северном Кавказе, где свинина практически не употребляется, этот фактор не оказал влияния на динамику инфляции», — отметили в ЦБ.