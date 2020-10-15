Входящие финансовые потоки по итогам прошедшей недели превысили «нормальный» уровень в отраслях потребительского и инвестиционного спроса. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

«Возможный возврат части ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, а также насыщение отложенного спроса в ближайшие недели могут оказать сдерживающее влияние на динамику платежей. Однако мы ожидаем, что этот эффект, скорее всего, будет небольшим», — говорится в материале.

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе (5—9 октября) оказалось на уровне минус 5,1% по сравнению с минус 5,4% неделей ранее (28 сентября — 2 октября). Входящие платежи без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления превысили «нормальный» уровень: отклонение составило плюс 0,4% по сравнению с минус 1,3% неделей ранее.

Отрасли, ориентированные на потребительский спрос, сохраняют лидерские позиции среди укрупненных групп отраслей. На отчетной неделе превышение объема входящих потоков над «нормальным» уровнем увеличилось до 4,3% с 1,7% неделей ранее. Основным драйвером роста остается розничная торговля.

«В отраслях инвестиционного спроса среднее за четыре недели отклонение объема входящих потоков впервые с конца июля стало положительным: отклонение от «нормального» уровня составило плюс 1,1% после минус 0,2% неделей ранее», — отмечают в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на экспорт, среднее за четыре недели отставание объема входящих потоков от «нормального» уровня несколько увеличилось — до минус 15,3% с минус 14% неделей ранее. Причиной стало ухудшение динамики входящих платежей в отрасли добычи сырой нефти и газа. Среднее за четыре недели отклонение финансовых потоков от «нормального» уровня расширилось до минус 36,3%.